Detetado quinto surto em lares de Torres Vedras com 46 infetados no Ramalhal

Um surto de covid-19 foi detetado no Lar Nossa Senhora d'Ajuda, no Ramalhal, em Torres Vedras, onde 46 pessoas estão infetadas, sendo este o quinto surto ativo em lares do concelho, informou o município.

Dos 46 infetados, 40 são utentes e seis são funcionários. As autoridades de saúde efetuaram teste de diagnóstico da covid-19 a 63 utentes e 40 funcionários.

No concelho, estão ativos outros quatro surtos em lares.

O Lar de São José tem 142 casos ativos, e contabiliza sete mortos e quatro recuperados, segundo o mais recente boletim epidemiológico do concelho.

No Lar de Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, existem 95 infetados e um utente morreu.

Um surto com 50 infetados foi detetado no Lar Barro Sénior Residence, no Barro.

A Casa de Repouso Enseada da Harmonia, no Casal Barreirinha, regista também um surto com 40 infetados.

A Proteção Civil Municipal tem vindo a pedir voluntários para reforçar as brigadas de intervenção rápida (BIR) da Segurança Social, que são insuficientes para dar resposta aos lares do concelho, onde existem surtos de covid-19.

As BIR destacadas para o concelho são compostas por 20 elementos, mas não são suficientes para dar resposta às necessidades.

As tarefas passam sobretudo pela recolha de roupa suja e de resíduos, distribuição de refeições, e apoio no deitar e no levantar de utentes.