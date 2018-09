Dois jovens feridos com gravidade em colisão em Torres Vedras

07 Junho 2018 às 16:01 Facebook

A colisão entre um veículo pesado de mercadorias e outro ligeiro de passageiro causou, esta quinta-feira, dois feridos graves, na Ordasqueira, Torres Vedras, distrito de Lisboa.

O acidente ocorreu pelas 13.20 horas na Estrada Nacional 9 e deixou em estado grave os ocupantes do veículo ligeiro de passageiros, um casal de irmãos, de 16 e 23 anos, residentes no Sobral de Monte Agraço, disse à agência Lusa Fernando Barão, comandante dos Bombeiros de Torres Vedras.

As vítimas tiveram de ser desencarceradas e foram transportadas, ela, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o irmão para a urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste.

Os dois irmãos apresentavam traumatismos vários, mas não correm perigo de vida, acrescentou a mesma fonte.

O condutor do pesado de mercadorias não sofreu quaisquer ferimentos.

Devido ao acidente, a via está cortada em ambos os sentidos até estarem concluídos os trabalhos de limpeza e remoção dos veículos, afirmou João Amorim, comandante do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras da GNR.

Por se tratar do acesso ao troço de Torres Vedras Centro da autoestrada A8 (Lisboa/Leiria), o trânsito encontra-se condicionado e a circular à vez pela berma da estrada.

No local, estiveram 17 operacionais e oito veículos, dos quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras e duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento da corporação de bombeiros local.