Autocarro com 28 passageiros incendiou-se na A8 junto à Malveira

Um autocarro com 28 passageiros incendiou-se, este sábado, na A8, que liga Lisboa a Torres Vedras, na zona da Malveira.

O alerta chegou às autoridades às 11.45 horas, para um autocarro que estava a arder na berma da A8, ao quilómetro 22, junto à localidade da Venda do Pinheiro, freguesia de Mafra, distrito de Lisboa, disse fonte do Comando Territorial de Lisboa da GNR.

A bordo do veículo seguiam 28 passageiros e, segundo a GNR, não há indicação de vítimas.

O autocarro incendiou-se no sentido Lisboa/Torres Vedras e o trânsito foi cortado. Devido à intensa coluna de fumo negro, as autoridades também procederam ao corte da circulação no sentido contrário da A8.

Segundo imagens partilhadas nas redes sociais, o autocarro ficou totalmente destruído pelas chamas.

Pelas 13 horas, a GNR confirmou ao JN que o trânsito já circulava com normalidade no sentido Torres Vedras/Lisboa.

No sentido Lisboa/Torres Vedras a circulação está condicionada à via mais à esquerda, havendo registo de longas filas na A8.