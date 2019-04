Hoje às 02:31 Facebook

Um homem com 82 anos morreu na quarta-feira no concelho de Torres Novas, no distrito de Santarém, num acidente com um motocultivador.

Segundo a GNR, o acidente ocorreu na localidade de Lapas.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém adiantou que o alerta chegou às autoridades às 17.40 horas, tendo acorrido ao local os Bombeiros Voluntários de Torres Novas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.