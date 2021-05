Laura Rodrigues sucede a Carlos Bernardes na Câmara de Torres Vedras

Sofia Cristino Hoje às 15:32 Facebook

A vice-presidente da Câmara de Torres Vedras, Laura Rodrigues, vai suceder a Carlos Bernardes, encontrado morto em casa na tarde desta segunda-feira.

Laura Rodrigues, 57 anos, é a segunda eleita pela lista do Partido Socialista. Foi membro da Assembleia Municipal de Torres Vedras entre 2005 e 2009 e é vereadora da Câmara de Torres Vedras desde 2009.

Carlos Bernardes ganhou pela primeira vez a corrida à presidência da Câmara em 2017 e foi vice-presidente entre 2005 e 2015. Em 2015, assumiu o cargo de presidente quando o então líder do executivo, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Carlos Bernardes foi encontrado no quarto da sua habitação, com um golpe de faca no pescoço. Uma faca estava ao lado do corpo quando a GNR local constatou o óbito.

Não havia sinais nem de violência e a tese do homicídio está praticamente afastada. No entanto, a Polícia Judiciária de Lisboa foi ao local para realizar uma inspeção e confirmar que não houve intervenção de terceiros na morte.