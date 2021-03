Rogério Matos Hoje às 15:16 Facebook

Uma mulher com 75 anos foi encontrada morta dentro de um poço numa propriedade rural na localidade de Aldeia Nova, em Torres Vedras. A vítima, moradora nesta aldeia, aparentava estar no poço há poucas horas quando foi retirada pelos bombeiros de Torres Vedras, às 21 horas deste domingo.

No local estiveram três viaturas dos bombeiros com onze operacionais, bem como. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras. As autoridades investigam os contornos desta morte.