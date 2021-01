Surto de covid-19 no hospital de Torres Vedras com 102 infetados

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

O número de infetados associados ao surto de covid-19 no hospital de Torres Vedras aumentou em 27 casos num dia, situando-se agora num total de 102 infetados, segundo o boletim epidemiológico do município hoje divulgado.

O boletim apresentava no domingo 75 casos de infeção relacionados com o hospital de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, tendo o número aumentado hoje para os 102, com mais 27 novos casos.

Fonte oficial autárquica explicou à Lusa que o total de casos de infeção engloba utentes que foram contagiados quando estiveram internados na unidade por outras doenças, mas que estão a recuperar em casa.

Os primeiros casos surgiram na semana do Natal, acrescentou.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã, e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria.

