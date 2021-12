Três mortos, 11 recuperados e 10 infetados em lar de Torres Vedras

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

Um surto de covid-19 detetado num lar da Ponte do Rol, no concelho de Torres Vedras, e anunciado na sexta-feira, regista esta terça-feira mais uma morte, elevando o balanço para três óbitos, 11 recuperados e 10 casos de infeção ativos.

O surto na estrutura residencial para idosos "Seixinho O Meu Lar" contabiliza três mortes, mais uma do que na sexta-feira, 11 recuperados e 10 infetados, menos 11 do que há quatro dias, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo município de Torres Vedras, a partir de dados reportados pelas autoridades locais de saúde pública.

Fonte oficial desta autarquia do distrito de Lisboa esclareceu à agência Lusa que as vítimas do surto já estavam vacinadas com a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, contabiliza 8.603 casos confirmados, dos quais 433 estão ativos, 7.977 recuperaram e 193 pessoas morreram, de acordo com dados reportados até sábado e divulgados no boletim epidemiológico desta terça-feira.