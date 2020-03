Colisão no IC8 mata menino de 11 anos

Francisco Pedro Hoje às 10:16 Facebook

Um menino de 11 anos morreu esta quarta-feira de manhã, na sequência de um acidente rodoviário no IC-8, no concelho de Ansião, que provocou ainda três feridos ligeiros, todos do sexo feminino, informou a GNR de Leiria.

O trânsito esta interrompido nos dois sentidos. O acidente ocorreu às 08.45 horas, ao quilómetro 63, na zona do Maxial, e envolveu duas viaturas ligeiras, uma de mercadorias e outra de passageiros. A morte do menino foi declarada no local, enquanto as feridas, com idades entre os 15 e os 46 anos, foram transportadas para o hospital.

Para prestação do socorro às vítimas, a circulação rodoviária foi interrompida nos dois sentidos, estando o trânsito a ser desviado pela GNR nos nós de saída do IC8 em Ansião e Camporês. Uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Leiria está no local a recolher elementos prova que permitam apurar as causas do acidente.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, foram mobilizados para o local do acidente 24 operacionais, auxiliados por 11 viaturas.