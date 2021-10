Acidente com cinco viaturas cortou A1 durante três horas

JN/Agências Ontem às 23:45 Facebook

A circulação rodoviária na Autoestrada 1 (A1) esteve cortada durante três horas devido a um acidente com cinco viaturas, no sentido Sul-Norte, ao quilómetro 11.600, na zona de Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira (Lisboa), do qual resultaram três feridos.

O alerta para o acidente foi dado às 19.14 horas. Numa nota enviada à agência Lusa, pelas 22.40 horas, a Brisa informou que a situação, que "motivou o corte da autoestrada no sentido Sul-Norte", já estava "regularizada e que circulação regressou à normalidade".

No início da noite, a concessionária da autoestrada indicou a existência de uma "fila com cerca de três quilómetros".

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa explicou que o corte da via, naquela zona, se deveu a "uma colisão entre cinco veículos".

De acordo com o CDOS, três pessoas que ficaram feridas e, pelas 20.15 horas, estavam a ser avaliadas no local.

Nas operações de socorro chegaram a estar 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).