Condutor em contramão e jovem do Porto são vítimas mortais de acidente na A1

O homem que conduzia em contramão na faixa da esquerda na A1, entre o Sobralinho e Alverca, em Vila Franca de Xira, na quinta-feira à noite, foi uma das vítimas mortais do acidente que envolveu quatro veículos. O condutor, de 65 anos, único ocupante do veículo, embateu noutro carro, onde seguia também sozinha a segunda vítima mortal, Rita Pires, 30 anos, confirmaram ao JN os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira. Rita Pires vivia e trabalhava no Porto.

O acidente aconteceu, na quinta-feira, pelas 20 horas e deixou várias pessoas encarceradas, adiantou, ao JN, fonte oficial do Comando Geral da GNR. O choque foi de tal forma violento, que um dos automóveis escalou o separador central e um outro capotou, ficando parcialmente destruído. Devido à colisão inicial envolveram-se mais dois veículos no acidente, dos quais resultaram dois feridos leves, de 50 e 33 anos, encaminhados para o Hospital de Vila Franca de Xira.