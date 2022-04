Família com quatro filhos em risco de ser despejada em Vila Franca de Xira

Alexandra Barata Hoje às 20:21 Facebook

Agregado de Vila Franca de Xira depende apenas de um salário e não tem forma de suportar aumento da renda. Mãe teme perder as crianças

Carina Soares, 46 anos, está desesperada. Com quatro filhos menores, um dos quais com problemas graves de saúde, corre o risco de ser despejada no final de maio por não ter condições financeiras para suportar o aumento da renda do apartamento, a partir de junho. Teme que a comissão de proteção de crianças lhe retire os filhos se não tiver uma casa para habitar.

Empenhada em encontrar uma solução, Carina contactou a Câmara de Vila Franca de Xira, Segurança Social, IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Junta e Cáritas, mas nenhuma das entidades a conseguiu ajudar.