Uma conduta principal da EPAL rebentou, esta quarta-feira, causando inundações em várias garagens e danos em veículos. Três ruas junto à Quinta da Grinja foram cortadas ao trânsito.

O alerta para a rutura da conduta foi dado pelas 14.33 horas, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

Várias ruas ficaram cheias de lama, que inundou garagens e provocou danos em veículos.

Os bombeiros de Vila Franca de Xira estiveram no local, juntamente com os serviços de Proteção Civil da autarquia, elementos da EPAL e também do SMAS.

Três ruas da zona que envolve a Quinta da Grinja, no alto da cidade, foram cortadas ao trânsito. A EPAL já informou que o abastecimento de água na zona está regularizado.

Nas redes sociais circulam vídeos da torrente que passou na rua António Sérgio.