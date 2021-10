Hospital de Vila Franca de Xira tem 30 doentes internados em garagem sem luz natural

Sofia Cristino Hoje às 15:23 Facebook

O Hospital de Vila Franca de Xira tem 30 doentes internados num espaço que servia de parque de estacionamento do hospital, mas já chegou a ter 60. A garagem, sem janelas, não tem luz natural e há pouco espaço entre as macas dos utentes que se queixam de falta de privacidade, apurou o JN. O hospital diz que começou a requalificar o espaço.

O parque de estacionamento, com 100 metros quadrados, foi adaptado, no início da pandemia, para receber doentes covid-19 e a ideia era ser temporário, mas continua em funcionamento por falta de camas no hospital, menos médicos e maior afluência de utentes. Neste momento tem doentes de várias patologias - como insuficiência cardíaca, doenças respiratórias e neoplasias (cancro) - enquanto esperam por um lugar nas enfermarias. De forma a prevenir-se ou impedir-se o agravamento de infeções, estes doentes não podem receber visitas de familiares, apurou ainda o JN.

A situação foi denunciada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pelo presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, que visitaram o hospital esta semana. A garagem tem capacidade para 30 utentes, mas chegou a ter o dobro de doentes acamados. O parque de estacionamento foi alvo de pequenas intervenções, como a instalação de rampas de oxigénio e paredes improvisadas, mas continua a ser "um espaço aberto, com doentes separados por cortinas e pouco agradável para utentes e profissionais de saúde".

"Não esperávamos que ainda estivesse aberto, mas tem havido tanta afluência de doentes para o número de camas disponíveis que não tem sido possível fechar o espaço. É o que se conseguiu arranjar na tentativa de providenciar melhores condições porque não havia espaço para os pôr. É uma solução provisória que não queremos que seja definitiva", explica ao JN o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha.

A falta de recursos humanos do Hospital de Vila Franca de Xira também contribuiu para a degradação dos serviços. Só no último meio ano saíram seis médicos da Medicina Interna. "Há muita carência de clínicos de cuidados primários e de médicos de família. Tem de se criar meios para para se contratarem mais pessoas porque senão não há profissionais para dar altas médicas nos outros pisos e não se consegue escoar estes doentes (da garagem) tão rapidamente", observa.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos alertou ainda para o facto de haver médicos naquele hospital com "mais de 500 horas de trabalho extraordinárias" e de a covid-19 ter vindo agravar problemas que o equipamento já tinha. "O Serviço Nacional de Saúde (SNS) duplicou o esforço, mas com os mesmos meios. Foi indescritível o que se viveu durante a pandemia neste hospital, foi um grande esforço para os profissionais de saúde a nível psicológico, que estão agora muito cansados", nota.

A Ordem dos Médicos também alertou ontem, após uma visita a esta estrutura, para a falta de médicos e de condições de trabalho no hospital de Vila Franca de Xira. O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, que visitou ontem o equipamento, disse que viu "muitos doentes que estão ainda internados na garagem do hospital". "As instalações são maiores e mais amplas, mas foram feitas adaptações que são penosas em termos de trabalho", criticou.

O Hospital, gerido pelo Estado, admite ao JN que os doentes foram internados na garagem, um espaço contíguo ao Serviço de urgências. "Este espaço foi a solução encontrada pela anterior administração e para fazer face à escassez de camas e constrangimentos de internamento". Adianta ainda que "o Conselho de Administração assim que tomou posse, no dia 1 de junho, iniciou com a Administração Regional de Saúde o processo de requalificação do espaço de forma a otimizar as condições de prestação de cuidados aos doentes e garantindo a segurança de doentes e profissionais de saúde".

"O atual Conselho de Administração continua a trabalhar para servir os utentes do Hospital de Vila Franca de Xira, garantindo sempre o cumprimento da missão e valores do SNS, com uma equipa de profissionais muito competente e profundamente empenhados na prestação dos melhores cuidados à população que este Hospital serve", conclui.

O JN enviou algumas questões ao Ministério da Saúde, mas não obteve resposta.