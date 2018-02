Acidente corta trânsito na A1

JN Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

O despiste de um veículo pesado de mercadorias, ao fim da manhã desta sexta-feira, cortou o trânsito na A1, junto à zona de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.

O sinistro, que não envolveu mais nenhuma viatura, ocorreu ao quilómetro 26.200 da autoestrada.

A circulação faz-se apenas pela via mais à esquerda, estando cortada nas vias do centro e da direita, no sentido Norte-Sul.

No pesado, seguia apenas o condutor, cujo estado de saúde não é conhecido.

Acorreram ao local a GNR e os Bombeiros Voluntários do Carregado.