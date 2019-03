Comboios na Linha do Norte em via única devido a atropelamento em Vila Franca de Xira

Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Os comboios na Linha do Norte estão a circular em via única, com alguns atrasos, devido a um atropelamento mortal junto à passagem de nível de Vila Franca de Xira, em Lisboa.

"O acidente ocorreu há cerca de uma hora [pelas 10:30], quando uma pessoa que estava na linha foi atropelada pelo Alfa que vinha para Lisboa, junto à passagem de nível de Vila Franca de Xira", disse a mesma fonte.

Os comboios estão a circular em via única, o que está a provocar atrasos, e o Alfa que esteve envolvido no acidente já chegou a Lisboa, embora cerca de uma hora depois do previsto.

A normalização da circulação depende de autorização das autoridades que estão no local, acrescentou