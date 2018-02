Escola do Forte da Casa fechou devido a protesto do pessoal não docente

Hoje às 10:41 Facebook

Mais de 40 trabalhadores não docentes do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, em Vila Franca de Xira, concentraram-se, esta quinta-feira, à porta da Escola Secundária do Forte da Casa em protesto contra a falta de pessoal.

Em declarações à agência Lusa, uma fonte sindical e outra da direção da escola adiantaram que o estabelecimento de ensino esteve fechado desde as 07.30 horas, numa iniciativa prevista até às 10.30 horas.

Na concentração participaram professores, alunos, pais e pessoal não docente, disse à Lusa Francelina Pereira, do Sindicato em Funções Públicas.

De acordo com a sindicalista, na origem do protesto está a falta de pessoal não docente no agrupamento e pelos ritmos elevados de trabalho.

Também uma fonte da direção da escola disse à Lusa que "a situação na escola com a falta de pessoal é difícil".

"Estamos a falar de quase 50 funcionários para quase 1900 alunos. Os funcionários têm na sua maioria mais de 50 anos, sendo que há muitos de baixa médica ou com atestados de curta duração", disse.

A mesma fonte da direção destacou que esta falta de pessoal põe em causa a segurança dos alunos. "Temos blocos nas escolas sem funcionários e na portaria. Os funcionários morrem e não substituídos. Quando damos conta da situação ao Ministério 'mandam-nos um ou dois funcionários a horas", disse.

Também um representante da Associação de Pais disse à Lusa que o problema de falta de pessoal tem de ser resolvido com urgência. "Já falámos várias vezes com o ministério da Educação, mas enviam-nos pessoas a horas, a trabalhar três horas e meia, e que vêm colmatar a falta de 15 ou 20 funcionários. O problema destas pessoas é que vêm por pouco tempo e só o concurso demora três meses. Queremos é uma pessoa a tempo inteiro", disse a mesma fonte.

As três escolas do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa vão voltar a estar encerradas na sexta-feira até às 10.30 horas, devido ao protesto do pessoal não docente, mas já sem concentração junto aos portões da escola.