Idoso morre atropelado por comboio em Vila Franca de Xira

Um homem de 70 anos morreu atropelado por um comboio, esta quarta-feira, na estação de Vila Franca de Xira.

O alerta para o acidente foi dado às 14.49 horas, tendo a circulação ferroviária estado interrompida, no sentido Lisboa-Porto, até cerca das 16 horas, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

A vítima foi transportada em paragem cardiorrespiratória para o hospital, onde, de acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, foi declarado o óbito. No local esteve ainda a PSP. As causas do acidente estão ainda por esclarecer.

Este é o segundo atropelamento ferroviário mortal, em menos de uma semana, em Vila Franca de Xira. No sábado de manhã, uma mulher, também de 70 anos, morrera junto à passagem de nível ali existente.

Ao que o JN apurou, nenhuma das vítimas residiria na zona.