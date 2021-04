Menino de seis anos morre em queda de 7.º andar em Vila Franca de Xira

L.P.C. Hoje às 12:58 Facebook

Uma criança com seis anos morreu, domingo ao final da tarde, ao cair de uma janela de um sétimo andar, num prédio em Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira.

"Foi uma situação muito difícil", explicou ao JN António Carvalho, Comandante dos Bombeiros de Póvoa de Santa Iria. Em circunstâncias ainda por apurar pela investigação da PSP, o menino caiu no parque de estacionamento do prédio, num momento em que se encontrava em casa com a mãe e irmãos.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a criança já em paragem cardiorrespiratória e pouco havia a fazer para a salvar. "Os médicos tentaram tudo", conta António Carvalho, mas a altura da queda e o facto de ter caído numa zona de empedrado ditaram o destino do menino.

No local, para além dos bombeiros e de uma Viatura Médica do INEM, esteve também uma equipa a prestar apoio psicológico à família.