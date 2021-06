Pescador encontra corpo de jovem desaparecido no Tejo 

Rogério Matos Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pescador encontrou, esta sexta-feira de manhã, a sul do cais da Cimpor de Alhandra, o corpo do jovem que estava desaparecido desde terça-feira no rio Tejo.

O rapaz de 15 anos, de nacionalidade brasileira, sentiu-se mal quando nadava perto do cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, em Lisboa, e desapareceu.

A PSP foi alertada pelo pescador e o corpo foi recolhido pela Polícia Marítima de Lisboa e Bombeiros Voluntários de Alhandra.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima esteve no local a prestar apoio aos familiares da vítima, alertados para o surgimento do corpo do jovem.

As buscas realizadas pela Polícia Marítima tinham sido suspensas durante o início da tarde de quinta-feira.