Quatro lares de Vila Franca de Xira com 209 utentes e 93 funcionários infetados

JN/Agências Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, regista atualmente surtos ativos de covid-19 em quatro lares, estando infetados um total 209 utentes e 93 funcionários, informou hoje a Câmara Municipal.

O ponto de situação nos lares do concelho de Vila Franca de Xira foi feito, esta quarta-feira de manhã, pela vereadora com o pelouro da Saúde, Fátima Antunes, durante uma reunião do executivo municipal.

Segundo adiantou a autarca, os surtos localizam-se na Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, na Fundação Cebi, em Alverca, na Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI) e no lar de Betel na Castanheira do Ribatejo.

No caso da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira testaram positivo 75 utentes e 34 funcionários, encontrando-se neste estabelecimento uma Brigada de Intervenção Rápida da Segurança Social.

Na Fundação CEBI, em Alverca do Ribatejo encontram-se infetados 59 utentes e 28 funcionários, esperando-se a entrada da Brigada de Intervenção Rápida da Segurança Social para dar apoio à instituição.

Na freguesia vizinha de Santa Iria de Azoia há registo na ARIPSI de 59 casos positivos em utentes e 28 em funcionários.

Já no Lar de Betel, na Castanheira do Ribatejo, registam-se 16 utentes positivos, dois quais se encontram internados, e três funcionários.

PUB

"Estando o concelho e o país a viver a situação mais grave até ao momento, no que respeita à pandemia, a Câmara Municipal tem estado a monitorizar ao minuto todas as situações de surtos que ocorrem no concelho, numa ligação direta entre a proteção civil municipal, a autoridade de Saúde Pública, o Hospital de Vila Franca de Xira, a Segurança Social e as forças de segurança", sublinhou Fátima Antunes.

A autarca referiu que a Câmara tem estado a "colaborar ativamente em todas as ações para as quais se verifica ser necessária a sua intervenção, nomeadamente no fornecimento de equipamentos de proteção individual, na articulação com a Segurança Social e Instituto do Emprego e Formação Profissional, com vista à colocação de pessoal para reforçar as equipas dos lares de idosos ou noutros apoios de natureza logística".

Fátima Antunes adiantou, ainda, que o processo de vacinação nos lares de Vila Franca de Xira vai decorrer entre quinta e sexta-feira desta semana, abrangendo utentes e funcionários de instituições sem surtos ativos.