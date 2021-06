Rapaz de 15 anos desaparecido no rio Tejo

JN/Agências Hoje às 17:10, atualizado às 17:33 Facebook

Um jovem de 15 anos desapareceu hoje no rio Tejo, na zona do Cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, em Lisboa, depois de se ter sentido mal, adiantou a Polícia Marítima.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Polícia Marítima explicou que o rapaz estava acompanhado por um colega e que, pelas 16.20 horas, ainda estavam a ocorrer os trabalhos de busca e salvamento.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional esclareceu que o jovem desapareceu "depois de se ter sentido mal enquanto nadava".

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o desaparecimento foi dado às 14.17 horas.

Segundo a Polícia Marítima, após o alerta, foram "de imediato ativados para o local elementos da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria"

O CDOS de Lisboa indicou ainda que, no local, se encontram nove veículos, cinco embarcações e 27 operacionais.

A Polícia Marítima acrescentou que também já foi ativado um grupo de mergulho forense daquela autoridade que juntar-se-á às buscas, lembrando que o seu gabinete de psicologia se encontra, neste momento, "a apoiar os familiares da vítima".