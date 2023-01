Thomas nasceu à meia-noite em ponto no Hospital de Vila Franca de Xira

O primeiro bebé do ano chama-se Thomas Lima e nasceu às 00.00 horas, no Hospital de Vila Franca de Xira, ao fim de cerca de duas horas de trabalho de parto, apurou o JN junto de fonte da unidade hospitalar.

Com 2 910 quilogramas, Thomas é o terceiro filho do casal de nacionalidade brasileira Maria Alice e Gabriel Lima, ambos de 25 anos, residentes em Arruda dos Vinhos, concelho da área de referência do Hospital de Vila Franca de Xira.

O bebé nasceu de parto normal, 13 dias antes da data prevista.