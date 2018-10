Alunos de escola profissional em Alter do Chão feridos num incêndio

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:39 Facebook

Seis alunos da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão (EPDRAC) ficaram feridos num incêndio num palheiro das cavalariças da Coudelaria de Alter.

Quatro dos feridos, dois do sexo masculino e dois do sexo feminino, todos eles com 16 anos, foram assistidos no local e posteriormente enviados para o Hospital Doutor José Maria Grande, de Portalegre. As restantes vítimas, todas elas do sexo masculino, tiveram assistência no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, os animais, "foram retirados das quadras para um local seguro" e estão a decorrer os trabalhos de extinção do incêndio que consome essencialmente feno e resíduos inerentes da atividade equestre, mas está dominado.

Ao que o JN conseguiu apurar até ao momento são desconhecidas as razões deste incêndio

No local estão duas ambulâncias de socorro, uma viatura da GNR, uma viatura dos Sapadores Florestais, uma viatura da Proteção Civil Municipal, oito viaturas de Bombeiros de várias corporações e duas máquinas industriais que estão a remover a meteria combustível, num total de 15 viaturas e 43 operacionais.