Quatro feridos após despiste entre Alter do Chão e Ponte de Sor

Quatro feridos, três deles encarcerados, é o resultado de um despiste de uma carrinha de nove lugares, entre o quilómetro 111 e 110, na Estrada Nacional (EN) 119, que liga os concelhos de Alter do Chão e Ponte de Sor.

Ao que o JN conseguiu apurar, o acidente ocorreu cerca das 16.42 horas. Os quatro feridos do despiste foram transferidos para o Hospital de Portalegre.

Os sinistrados são dois homens de 65 e 28 anos e duas mulheres de 54 e 47 anos, todos eles considerados feridos ligeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, no local estiveram 10 viaturas e 26 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, Alter do Chão e Avis, da Guarda Nacional Republicana e do INEM.