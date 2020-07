Mercado Municipal de Arronches reabre no próximo sábado

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:38 Facebook

O Mercado Municipal de Arronches vai voltar a realizar-se no Rossio, daquela Vila do distrito de Portalegre, no próximo sábado, após alguns meses suspenso, devido à pandemia da covid-19.

Segundo informações a que o JN teve acesso, o mercado funcionará em recinto aberto, entre as 8 e as 13 horas, com acesso controlado, não sendo permitidas mais de 50 pessoas em simultâneo.

"Quando seja atingida a lotação máxima, as restantes pessoas terão de aguardar no exterior e manter a distância física", diz ao JN Paulo Furtado, vereador dos pelouros do Mercado Municipal Paulo e Feiras do Município.

Segundo o mesmo responsável, quer os consumidores, quer os feirantes serão obrigados a usar máscara, que "pode ser complementada com o uso de viseira".

O Mercado Municipal de Arronches costuma realizar-se mensalmente no terceiro sábado de cada mês, no espaço multiusos do Rossio de Arronches.