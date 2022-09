Motociclista de 57 anos morre em despiste no concelho de Arronches

JN/Agências Hoje às 19:20 Facebook

Um homem de 57 anos morreu na sequência do despiste do motociclo que conduzia, este sábado, na Estrada Municipal 516 no concelho de Arronches, no distrito de Portalegre.

A mesma fonte indicou que o homem foi transportado, em estado grave, para o hospital de Portalegre, tendo o óbito sido declarado naquela unidade hospitalar.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta foi dado às 14.39 horas.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, 19 operacionais dos bombeiros de Arronches, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, e um helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado.