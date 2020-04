Avis comemora 25 de Abril com programação virtual

Hoje às 17:30 Facebook

Atendendo às circunstâncias atuais, o município de Avis vai comemorar o 46.º aniversário do 25 de Abril de forma virtual. A autarquia preparou um programa comemorativo integralmente virtual, que vai poder ser acompanhado através das redes sociais.

O programa inicia pelas 10 horas, com a iniciativa "Em Casa, Todos em Movimento", da responsabilidade do Ginásio Municipal de Avis. Pelas 11 horas vai decorrer uma arruada virtual, pela Banda da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense, seguida, pelas 12 horas, de uma mensagem do presidente da Câmara Municipal de Avis.

