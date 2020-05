Cancelada Feira Franca de Avis devido à pandemia da covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:53 Facebook

Câmara Municipal de Avis, no distrito de Portalegre, decidiu cancelar a edição 2020 da Freira Franca agendada para os dias 24, 25 e 26 de julho devido à pandemia da covid-19.

"Devido à pandemia por covid-19 que assola o mundo e à necessidade de manter medidas que travem a propagação do vírus, seguindo as indicações da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o Município de Avis decidiu cancelar a edição de 2020 da Feira Franca", diz ao JN fonte da Autarquia.

Segundo a mesma fonte, "esta foi uma decisão difícil mas tomada com a convicção de que é a melhor forma de proteger os nossos munícipes e aqueles que nos visitam, para que em 2021 possamos celebrar todos juntos na Feira Franca, já agendada para os dias 30 e 31 de julho e 1 de agosto e com um programa que, além dos artistas que haviam sido anunciados para a edição deste ano, contará com algumas surpresas".

A Feira Franca reúne, ano após ano, produtores e artesãos de vários pontos do País, tasquinhas, artistas locais e nacional.