Núcleo Museológico de Avis reabre com novidades

O Núcleo Museológico de Avis, constituído pelo Centro Interpretativo da Ordem de Avis e pelo Museu do Campo Alentejano, ambos instalados no edifício do Convento de São Bento de Avis, reabre esta terça-feira, dia 23 de junho, ao público.

De acordo com a Câmara de Avis, a reabertura dos dois espaços fica marcada pela disponibilização de audioguias, que permitem aos visitantes aceder ao conteúdo das exposições de longa duração, fazendo a visita a estes espaços de forma autónoma. Nesta fase, os conteúdos estão apenas disponíveis em português, mas "em breve" vão ter também uma versão em inglês.

