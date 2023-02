Quatro feridos graves e cinco ligeiros num acidente em Avis

JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove feridos, quatro dos quais em estado grave, foi o resultado de uma colisão entre dois automóveis registada hoje na Estrada Nacional 370 perto de Benavila, concelho de Avis, Portalegre.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 16:38, tendo todos os feridos sido transportados para o hospital de Portalegre.

As operações de socorro mobilizaram bombeiros de Avis, Ponte de Sor, Sousel e Alter do Chão, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 18 operacionais apoiados por nove veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre e a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz.