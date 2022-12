Casa do Benfica oferece vouchers a vítimas das cheias em Campo Maior

A Casa do Benfica em Campo Maior (CBCM) entregou esta sexta-feira o primeiro de três vouchers destinados a famílias que foram vítimas das cheias que afetaram a vila raiana no passado dia 13 de dezembro.

Anualmente a CBCM, a Casa Nº1 do Sport Lisboa e Benfica, angaria fundos para entregar aos mais necessitados, tendo este ano tomada a decisão de apoiar os conterrâneos que se viram subitamente "engolidos" pelas águas das cheias que assolaram Campo Maior.

Na tarde desta sexta-feira elementos dos corpos diretivos da instituição raiana entregaram a uma família o primeiro "voucher" que poderá ser trocado por eletrodomésticos no Comércio Local.

PUB

Miguel Minas, presidente da coletividade campomaiorense, lembrou que "a associação tem uma responsabilidade social para com as gentes da vila", acrescentando que com esta iniciativa "ajudamos também os empresários locais que estão sempre disponíveis para colaborar connosco" rematou.

As famílias que vão ser contempladas com os "vouchers", "foram previamente sinalizadas pelo Município de Campo Maior, com o qual a Casa do Benfica articulou a iniciativa", concluiu. O presidente da Casa do Benfica recordou que "este é também o nosso campeonato, o da solidariedade, bem mais importante que qualquer derby ou jogo da Champions League"", rematou Miguel Minas.

Todos os anos, por esta época festiva, a Casa do Benfica em Campo Maior apoia alguém mais necessitado, seja uma família, uma casa ou uma instituição.