Chuva provocou destruição em Campo Maior, que vai ativar Plano de Emergência

Teixeira Correia Hoje às 11:56, atualizado às 12:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro horas de intensa chuva, entre as 5 horas e as 9 horas, tornaram Campo Maior num autêntico rio, que alagou habitações, garagens, armazéns, arrastou carros e cortou estadas. Uma das situações mais complicada é no Largo da Alagoa, na zona velha da vila, cujo túnel está totalmente debaixo da água barrenta. As autoridades municipais vão reunir nas próximas horas para analisar a gravidade da situação.

A vila raiana esta isolada, já que as estradas circundantes estão encerradas, nomeadamente as ligações a Elvas, Badajoz ou Santa Eulália, sendo a pior situação Campo Maior-Elvas pela Estrada Nacional 373, onde se registou uma derrocada numa zona de suporte da rodovia.

Desde a trágica noite de 6 de novembro de 1997, em que o Alentejo e a Extremadura de Espanha foram assolados por uma violenta tempestade, que Campo Maior não era assolada por uma tempestade tão violenta.

PUB

Paulo Moreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior, fez o ponto de situação ao JN, começando por explicar que "a situação agora está mais calma e sob controlo, apesar de existir uma grande preocupação com as rodovias do concelho que estão totalmente fechadas ao trânsito automóvel".

O operacional acrescentou que "a partir das 6.30 horas houve um agravamento da situação com ida das pessoas para os seus empregos e começaram a chegar os pedidos de ajuda. Dentro da vila a pior situação foi no Largo da Alagoa onde a água subiu mais de dois metros, cobrindo habitações". Paulo Moreira revelou que "não há vítimas a lamentar, tendo algumas pessoas sido retiradas de casa e levadas para casa de familiares", concretizou.

Por seu turno, Luís Rosinha, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, revelou que se registaram "mais de meia centena de inundações em todo o concelho e mais de duas dezenas de habitações na vila, onde a água subiu mais de dois metros. Estamos a avaliar as necessidades das famílias para realojamentos, fornecimento de comida e medicamentos. Campo Maior era um autêntico rio. Ontem falávamos de seca, hoje falamos de inundações", rematou.

Na página de Facebook, o Comando Territorial de Portalegre da GNR refere que "devido às condições climatéricas adversas, estão fechadas duas dezenas de estradas no distrito, com particular realce para rodovias nos concelhos de Arroches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Monforte e Portalegre.

Estrada 506, em Monforte Foto: Ana Luísa Delgado

A Câmara de Campo Maior (ai acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, na sequência dos prejuízos causados nas últimas horas pelo mau tempo. "Nós vamos fazer uma reunião às 14.30 horas para ativação do Plano Municipal de Emergência", disse, referindo que os moldes concretos que vão ser acionados serão definidos na reunião.

O autarca, que classificou a situação vivida em Campo Maior como "dantesca", disse ainda que, na sequência do mau tempo, foram encerradas escolas naquele concelho.