GNR desmantela rede dedicada à prática de burlas MB Way em Campo Maior

Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

No âmbito de uma "grande operação" levada a cabo esta quinta-feira, dia 18 de junho, em Campo Maior, Portalegre, a GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Elvas, desmantelou uma rede que se dedicava à prática do crime de burla através da plataforma tecnológica MB Way, tendo detido nove homens e constituído como arguidos outras 15 pessoas.

De acordo com a GNR, a operação envolveu cerca de 250 militares de várias especialidades e decorreu na sequência de uma investigação, que tem vindo a ser desenvolvida há cerca de seis meses, pelo crime de burla, praticado através de um esquema de utilização ilegal da plataforma MB Way, em que os suspeitos, ludibriavam as vítimas, oriundas de vários pontos do país, levando-as a enviar-lhes dinheiro através da aplicação e a obter valores pecuniários que não lhes eram devidos.

No decorrer das diligências policiais, foram realizadas 19 buscas domiciliárias e outras 19 em veículos, culminando na apreensão de dispositivos eletrónicos, documentação, cerca de 3.000 euros em numerário e ainda duas caçadeiras, uma arma de ar comprimido, diversas munições de calibre 12, 11 doses de haxixe e vários artigos em ouro.

Leia mais em Jornal Alto Alentejo