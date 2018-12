Homem morre soterrado num silo em Campo Maior

Hoje às 17:14 Facebook

Um homem morreu, esta sexta-feira, soterrado num silo, quando efetuava uma descarga de milho numa herdade no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o acidente de trabalho ocorreu no Monte da Dona Joana de Cima. O homem, na casa dos 50 anos, morreu no local.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal era o motorista de um veículo pesado de mercadorias, que transportava milho, e, quando procedia à descarga dos cereais, foi projetado para o interior do silo, ficando soterrado no milho.

"Foi necessário proceder à remoção do milho para resgatar a vítima", relatou a fonte do CDOS.

Elementos da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) estiveram no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O alerta foi dado às 13.39 horas, de acordo com o CDOS, tendo as operações de socorro envolvido os Bombeiros Voluntários de Campo Maior e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas, além da GNR.

No local, estiveram ainda a apoiar as operações três tratores agrícolas da herdade e uma máquina retroescavadora da Câmara Municipal de Campo Maior.