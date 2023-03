"Obrigado Sr. Rui". Centenas de pessoas aplaudem cortejo fúnebre de empresário

JN/Agências Hoje às 10:58, atualizado às 11:40 Facebook

Centenas de pessoas, a maioria funcionários do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, receberam o cortejo fúnebre do empresário Rui Nabeiro na rotunda de entrada em Campo Maior, pouco depois das 10 horas, com palmas e muita emoção.

No centro da rotunda foi colocado um cartaz que diz "Obrigado, Sr. Rui" e as pessoas que quiseram prestar esta última homenagem na passagem do cortejo fúnebre ladearam a entrada da vila onde o empresário nasceu, no distrito de Portalegre.

Mal o carro funerário entrou na rotunda ouviram-se as palmas da multidão. Com muitas das pessoas vestidas de preto em sinal de luto, as lágrimas foram visíveis em muitos rostos, em especial nos dos funcionários de empresas do grupo identificados por um pin da Delta ao peito.

O cortejo fúnebre rumou para o complexo fabril do grupo - onde se situam a fábrica Nova Delta, o Centro de Ciência do Café e a Adega Mayor - e vai percorrer outras unidades fabris do grupo espalhadas pelo concelho.

Uma multidão de funcionários da Novadelta ovacionou a chegada do cortejo fúnebre do empresário Rui Nabeiro àquela unidade fabril, em Campo Maior (Portalegre), durante 13 minutos.

O corpo de Rui Nabeiro, que morreu no domingo aos 91 anos, deu entrada na fábrica às 10.18 horas, com os funcionários - dispensados hoje e na terça-feira do serviço - a receber o cortejo fúnebre fardados, como num dia habitual de trabalho.

No cortejo seguiam também os filhos do empresário e netos, entre outros familiares que, visivelmente emocionados, agradeceram aos presentes a homenagem a Rui Nabeiro.

Maria João Cunha, funcionária da Novadelta há 21 anos, foi uma das trabalhadoras que aguardaram emocionadas o cortejo fúnebre, recordando à agência Lusa que conhecia Rui Nabeiro "desde criança", sendo para si "quase um avô".

"É uma perda muito difícil. Aquela rotina diária de cumprimentar os funcionários vai fazer falta, custa muito saber que já cá não vamos ter o nosso chefe maior", lamentou.

A funcionária disse ainda que vai "recordar para sempre" uma conhecida frase que Rui Nabeiro lhe dizia com frequência: "Eu não quero que trabalhem mais, quero que trabalhem bem."

Além da Novadelta, o cortejo fúnebre passou por outras empresas de Rui Nabeiro, tendo chegado à Igreja Matriz de Campo Maior, onde está a decorrer o velório, pouco depois das 11:00.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.