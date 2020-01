População saiu à rua para "puxar" pelas Festas do Povo 2020

Teixeira Correia Hoje às 15:05 Facebook

Mais de uma centena de campomaiorenses juntou-se na tarde de sábado, no Jardim Municipal, para participar na "Arruada pelas Festas do Povo", que percorreu as ruas do centro histórico da vila raiana com o objetivo de sensibilizar os moradores para a realização da maior e mais famosa tradição de Campo Maior no decurso de 2020.

A arruada contou com a participação do executivo da Câmara Municipal e da Associação das Festas do Povo (AFP), acompanhando as castanholas e pandeiretas e o cante das tradicionais modas das Saias, para puxar pelas Festas do Povo.

O grupo fez questão de demonstrar a sua determinação para que os campomaiorenses se unam e que o povo decida se há festas em agosto/setembro no corrente ano.

A realização das festas estará dependente das pessoas se juntarem nas suas ruas, escolherem o "Cabeça de Rua" e formalizarem a inscrição. João Rosinha, presidente da Associação das Festas do Povo, apela para que "se inscrevam rapidamente a fim de poder avançar com a realização dos festejos", lembrando que, além da AFP, também nos Paços do Concelho, Centro Comunitário e Loja Social podem tratar do processo.

A última vez que as Festas do Povo se realizaram foi em 2015, tendo Campo Maior sido visitada por mais de um milhão de pessoas.