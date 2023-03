Rui Nabeiro: um "verdadeiro ministro da coesão" e um "português maior"

JN/Agências Hoje às 15:20 Facebook

Figuras da política e da cultura classificaram, esta segunda-feira, o empresário Rui Nabeiro, que morreu no domingo aos 91 anos, como um "português maior" e um "verdadeiro ministro da coesão" do país.

À saída do velório de Rui Nabeiro, que está a decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior, no distrito de Portalegre, o deputado do PS Ricardo Pinheiro classificou Rui Nabeiro como uma "pessoa incrível".

Antigo secretário de Estado do Planeamento e ex-funcionário da Delta Cafés, Ricardo Pinheiro revelou ainda à agência Lusa que foi o empresário que o "desafiou" a concorrer à Câmara de Campo Maior, que depois liderou entre 2009 e 2019, eleito pelo PS.

"Era um homem incansável, com criação de valor nos territórios de baixa densidade, ele era um verdadeiro ministro da coesão deste país, como conseguiu implementar vários departamentos em todas as capitais de distrito", disse.

Ricardo Pinheiro começou a sua vida profissional aos 18 anos, a trabalhar como engenheiro eletrotécnico na Delta Cafés, função que desempenhou ao longo de 25 anos, ao lado de Nabeiro.

Emocionado à saída do velório, o deputado socialista acrescentou que "a maior herança" que o empresário lhe deixa é "continuar a lutar" e "não esquecer" as lições, "quase de forma bíblica", que deu e que devem "perpetuar-se" nos próximos anos.

Também em declarações à Lusa, à chegada ao velório, a diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, descreveu o empresário como um "português maior", não escondendo a emoção de ver partir "um amigo" da cultura.

"Perdemos um português maior, para usar até a designação de Campo Maior e aquilo que ele gostava muito de pôr nas suas empresas, nos seus projeto, na Adega Maior. E ele era um português maior. Eu estou muito triste pessoalmente e institucionalmente", disse.

Ana Paula Amendoeira acrescentou ainda que Rui Nabeiro foi uma pessoa que "entendeu bem" o trabalho da cultura e "a importância" da mesma para a região.

"Era uma pessoa cultíssima, era um humanista, ele fazia o que dizia e o que pensava, não pensava e dizia apenas, fazia, era uma pessoa superior", acrescentou.

Também à saída do velório, o ex-deputado e atual presidente da Federação Distrital de Portalegre do PS, Luís Moreira Testa, disse à Lusa que Rui Nabeiro "deixa um vazio que não pode ser preenchido por mais ninguém".

Classificando o empresário como "uma figura ímpar", Luís Moreira Testa destacou a "proximidade da afetividade" que marcava o seu perfil no dia-a-dia.

O socialista destacou assim "a forma simples [proximidade da afetividade] como tratava desde os inúmeros primeiros-ministros que conheceu até ao mais humilde dos funcionários que com ele trabalhava nas empresas".

"Também é este um sinal de proximidade muito efetiva com que sempre viveu a sua vida e sempre colocou a sua vida à disposição da sociedade", disse.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.