"Benção dos Cordeiros" abre sábado pascal em Castelo de Vide

A "Benção dos Cordeiros" é uma celebração que remonta ao início do século XVI e que faz parte das tradições da Páscoa em Castelo de Vide.

Os criadores levam alguns dos seus ovinos para serem benzidos pelo pároco da vila, Tarcísio Alves, como forma de abençoar o rebanho e dar sorte na criação e na venda.

Há décadas atrás os rebanhos vinham completos do campo para a Praça D.Pedro V e aí eram benzidos pelo padre e só depois alguns poderiam ser mortos para serem degustados durante o período da Páscoa. "Hoje essa tradição mantém-se tanto como um gesto de fé, como de acreditar na sorte que nos transmite", disse ao JN Vicente, criador de ovinos.

PUB

Degustação de sarapatel

A partir das 11.30 horas no átrio dos Paços do Concelho haverá uma degustação do sarapatel, um prato tipo desta época em Castelo de Vide, oferta da autarquia para todos os visitantes e em particular aos castelovidenses.

O sarapatel é um guisado, servido como uma sopa, feito a partir da cachola do borrego, com o sangue do próprio animal, a que no final se junta pimenta, hortelã e vinagre.