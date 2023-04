Celebrações de Páscoa esgotam hotéis em Castelo de Vide

Depois do regresso da grandiosa festa da Páscoa, no ano passado, está quadra fica marcada pela grande afluência de visitantes que, desde sexta-feira e até domingo, esgotam as mais de oitocentas camas das unidades hoteleiras de Castelo de Vide, a vila onde nasceu o capitão Salgueiro Maia.

Na "Sintra do Alentejo", a Páscoa é a grande festa do concelho, onde se juntam as tradições gastronómicas com base nos pratos de borrego e cabrito, às experiências culturais das tradições judaico-cristãs.

Nas esplanadas, onde também se degusta a açorda alentejana, o castelhano é das línguas mais faladas.

Sábado, o adro da Igreja Matriz e a Praça D.Pedro V vão ser os cenários para a tradicional Benção dos Cordeiros". O mercadinho dos produtos tradicionais, a degustação do sarapatel e, à noite, a imperdível chocalhada acompanhada pela Banda da União Artística, marcam um dia cheio de atividades.

À já célebre Casa Salgueiro Maia, junta-se a Casa da Inquisição, o mais recente projeto do Município de Castelo de Vide, presidida por António Pita, como atração de centenas de pessoas em visitas guiadas.

Em termos religiosos, na quinta-feira à realizou-se a Procissão de Nossa Senhora da Soledade e, na tarde desta sexta-feira, a Procissão do Enterro do Senhor.

No domingo, a Procissão da Ressurreição marca o termo das celebrações pascais, com a capela da Senhora da Penha, do alto da serra com o mesmo nome, a "vigiar" toda uma multidão que demanda a Castelo de Vide em busca da tradição secular da Páscoa.

A documentar toda a vivência da Páscoa está o fotojornalista Alfredo Cunha, antigo profissional do JN, o homem que com a sua objetiva imortalizou Salgueiro Maia, cuja coleção fotográfica sobre o Capitão de Abril ofereceu à Câmara Municipal de Castelo de Vide.