Chocalhada da vigília pascal junta centenas de pessoas em Castelo de Vide

O padre Vítor Milícias foi um dos celebrantes da vigília pascal, a que depois se seguiu a tradicional chocalhada pelas ruas de Castelo de Vide, acompanhada da Banda União Artística.

Ao som dos chocalhos, cada um com a sua sonoridade, os celebrantes da missa saíram da igreja matriz e juntaram-se na Praça D. Pedro V, onde ​​​​​​​viveram a Páscoa com a imagem dos cordeiros que de manhã tinham sido batizados pelo pároco de Castelo de Vide, Tarcísio Alves.

De cada recanto e de cada ruela da "Sintra do Alentejo" surgiam pessoas com um chocalho da mão a badalar, esperando que no portal da igreja o padre desse a primeira badalada para assim começar a festa da rua.

A noite em Castelo de Vide fecha com um espetáculo piromusical, com o fogo lançado do castelo da vila e o som a irradiar da Praça D. Pedro V, para gáudio de residentes e visitantes.