Corpo encontrado num tanque de rega em Castelo de Vide

O corpo de um homem de 71 anos foi encontrado, na quarta-feira, a boiar num tanque de rega, perto de Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que as causas da morte do homem ainda são desconhecidas, podendo a vítima ter morrido por afogamento.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o óbito do homem, de nacionalidade australiana, foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

Segundo o CDOS, o alerta para a ocorrência, registada na Quinta da Fonte, foi dado por um popular, cerca das 21 horas, tendo sido mobilizados bombeiros da corporação de Castelo de Vide e a VMER, além da GNR, num total de seis operacionais, apoiados por três viaturas.