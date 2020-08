Despiste de automóvel faz um morto e dois feridos em Castelo de Vide

JN/Agências Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu esta quinta-feira e outros dois sofreram ferimentos, um deles com gravidade, na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Nacional 246, perto de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à Lusa que o óbito do homem, de 80 anos, foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

Segundo a fonte da GNR, o ferido grave, de 82 anos, e o ligeiro, de 85, foram ambos transportados para o hospital de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse que o alerta foi dado às 16.39.

Foram mobilizados, de acordo com o CDOS, bombeiros e veículos das corporações de Castelo de Vide, Portalegre e Nisa, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Portalegre, e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que não chegou a ser utilizado, além da GNR, num total de 28 elementos, apoiados por 11 viaturas.