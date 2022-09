Morreu Joaquim Canário, ex-presidente da Câmara de Castelo de Vide

JN/Agências Hoje às 14:04 Facebook

O antigo presidente da Câmara de Castelo de Vide Joaquim Canário morreu esta sexta-feira, aos 82 anos, anunciou a Comissão Política Concelhia do PS, que apresentou condolências à família e amigos.

Numa nota de pesar, a Comissão Concelhia do PS de Castelo de Vide recorda que Joaquim Canário exerceu funções de presidente da câmara naquele concelho entre 1993 e 2001 (dois mandatos).

Na mesma nota, o PS de Castelo de Vide classifica o ex-autarca, que morreu esta sexta-feira no hospital de Portalegre, como "um dos mais antigos e destacados" militantes do partido naquela região.

"É com profundo pesar e particular consternação que comunicamos o falecimento do camarada Joaquim Pinto Ferreira Canário, um dos mais antigos e destacados militantes do Partido Socialista de Castelo de Vide", pode ler-se na mensagem publicada na rede social Facebook.