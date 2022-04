Procissão da Ressurreição traz milhares de pessoas à vila alentejana

A Fanfarra dos Bombeiros de Castelo de Vide deu o mote para a imponente Procissão da Ressurreição pelas ruas da vila. Teve como ponto de partida e chegada a Igreja Matriz. A celebração foi presidida pelo Padre Carlos Tarcísio.

Cumprindo a tradição, 51 estandartes da autarquia, juntas de freguesia, associações religiosas, culturais e desportivas e congregações de artes e ofícios do concelho saíram da igreja e deram cor à procissão encimada por uma patrulha a cavalo da GNR.

As ruas apinhadas de gente viveram com paixão a celebração da Semana Santa e, em sinal de respeito, à passagem da procissão todos os estabelecimentos fecharam portas. Depois seguiram-se os cumprimentos de boas festas das forças vivas do concelho ao Município, tendo como cenário o Pelourinho.

Milhares de pessoas acompanharam, no sábado, a Banda Filarmónica na tradicional Chocalhada que percorreu muitas das ruas de Castelo de Vide, seguida depois por um espetáculo Piromusical lançado a partir do Castelo.

António Pita, presidente da Câmara, era um homem feliz "pelo regresso de uma tradição única no Alentejo que voltou a arrastar milhares de visitantes", justificando que três anos depois "podemos viver a Páscoa em segurança", concluiu.

Mas a Páscoa vai continuar e amanhã celebra-se o Dia do Município, continuando as celebrações religiosas, a que se junta a Sessão Solene em que o Executivo atribui as "Distinções Honoríficas" a figuras e instituições do concelho.