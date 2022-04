Ruas de Castelo de Vide "abarrotadas" com espanhóis

O terceiro dia da Semana Santa em Castelo de Vide ficou marcado por uma verdadeira multidão de espanhóis fazendo jus ao refrão "la Plaza está abarrotada", tal a quantidade de vizinhos que se acercaram para viver a Páscoa em Portugal.

Na esplanada do Café Central, na rua principal da vila, António Ludovino atende os visitantes, na sua maioria estrangeiros, desde as 5.30 da madrugada. "Voltamos a viver os nossos melhores dias. Trabalhamos muito, mas ficamos felizes por ver a vila de novo com muita vida", justificou.

Numa das mesas estavam quatro mulheres provenientes de Gijon, nas Astúrias, que de férias souberam das festas e decidiaram conhecer. "É maravilhoso", revelam.

Na manhã deste sábado, no largo da Igreja Matriz, o Rancho Folclórico de Nossa Senhora da Alegria de Castelo de Vide recriou o Mercado à Moda Antiga, onde tudo se vendia. No adro, e apesar do seu nome romano, Tarcísio, o padre Carlos, procedeu à Benção dos Cordeiros, como se da última ceia de Jeus se trata-se.

A noite vai ficar marcada com a Vigília Pascal na Igreja Matriz, seguida da tradicional Chocalhada pelas ruas e depois, a partir do Castelo um espetáculo piromusical.

António Pita, o presidente da Câmara, lembra que "a Páscoa em Castelo de Vide, mais do que qualquer outra festa anual é a grande festa do concelho", relembrando que na segunda-feira se celebra o Dia do Município.