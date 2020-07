Câmara do Crato quer devolver Castelo à população

Hoje às 16:04 Facebook

O presidente da Câmara do Crato, Joaquim Diogo, defende que o Castelo do Crato, em Portalegre, "tem de voltar à posse do Município ou do Estado", por forma a devolver património à população do concelho.

O autarca, que falava durante a inauguração da exposição "Um Castelo no Crato, do mito à utopia", que vai estar patente até ao dia 20 de setembro, no Museu Municipal, sublinha a forma como a equipa, durante o mandato que lidera, tem assumido aquilo que ninguém quis assumir no passado", referindo-se à posse do castelo, que, segundo explica o Município em comunicado, "foi cedido à Fundação Castelo do Crato nos anos 90 do século passado, encontrando-se ao abandono e em avançado estado de degradação".

