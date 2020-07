Crato vai ter habitação social temporária destinada a peregrinos

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:48 Facebook

A Câmara Municipal do Crato, no distrito de Portalegre lançou a empreitada para requalificação do edifício da Casa Paroquial daquela vila alentejana, para a criação de habitação social temporária "Casa do Adro" destinada aos peregrinos, num investimento de 199 mil euros.

De acordo com a Autarquia, o imóvel, situado junto à Igreja Matriz está pensado para "para receber os peregrinos que atravessam o Alentejo, sejam aqueles que se dirigem para o Santuário de Fátima ou para Santiago de Compostela através do Caminho Nascente e pretende dotar a sede de concelho de um albergue temporário destinado a todos os romeiros".

A recuperação do imóvel, que custará 199 mil euros, irá ser comparticipada em 15% pelo Município.