Dormiram duas noites sem saberem que estavam milionárias

Dez funcionárias de um lar de uma aldeia no Alto Alentejo venceram o concurso M1lhão da última semana, cujo sorteio se realizou na sexta-feira à noite, mas só souberam da prenda de Natal antecipada no domingo, quando foram à papelaria onde haviam registado a aposta, para conferir o boletim. Depois, houve lágrimas e muita festa no Lar de Santo António, na Aldeia da Mata.

"Elas registaram a aposta, mas não se aperceberam logo na sexta-feira que tinham o número do M1lhão", contou esta quarta-feira ao JN Cidália Amieiro, diretora do Lar de Santo António de Aldeia da Mata.

"Só quando ouviram dizer que o prémio tinha saído no distrito de Portalegre e não tinha sido reclamado, foram à papelaria conferir", acrescenta a responsável, confessando-se "muito feliz" pela sorte que tocou às suas funcionárias.

Tocou a Helena Costa, uma das contempladas, ir à Papelaria ZIG-ZAG e ver a máquina registadora confirmar a sorte que acabava de as bafejar. "Chorámos, pulámos, foi uma emoção. Só acredito mesmo quando vir o dinheiro a entrar na conta", descreveu à SIC Notícias.

Era um clima de festa, com toda a gente em lágrimas de alegria e emoção

"No domingo, quando se soube, fui ao lar ter com elas. Era um clima de festa, com toda a gente em lágrimas de alegria e emoção", confirma Cidália Amieira. E, estando aquela estrutura residencial num meio muito pequeno, a sete quilómetros do Crato, é óbvio que, por estes dias, "não se fala de outra coisa", observa.

Cada uma das apostadoras vai receber 80 mil euros, uma vez que ao milhão de euros, que corresponde ao valor bruto do prémio, há que descontar os 20% que o fisco retém, o que dá um líquido de 800 mil euros. "Não é uma fortuna, mas vai ajudar muito. Se fossem 800 mil para cada uma, eu ficava sem funcionárias de um dia para o outro", brinca a diretora.

Na verdade, todas as contempladas têm filhos, pelo que o prémio vai dar uma enorme ajuda. "Haverá uma ou outra que vai guardar o dinheiro, mas estou convencida que a maioria aproveitará para pagar empréstimos de casas e carros", diz a responsável do Lar de Santo António de Aldeia da Mata.

O M1lhão é um jogo agregado ao Euromilhões e consiste na atribuição automática de um código por cada boletim registado. O sorteio ocorre semanalmente à sexta-feira.