Festival do Crato e Feira de Artesanato e Gastronomia cancelados

O Município do Crato anunciou, esta segunda-feira, a decisão de cancelar as edições deste ano do Festival do Crato e da Feira de Artesanato e Gastronomia, que se realizariam entre os dias 25 e 29 de agosto.

Em comunicado, o presidente da Câmara do Crato, Joaquim Diogo, justifica a decisão: "O Município do Crato, consciente das dificuldades e prioridades a que urge dar resposta, considera que não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais para a realização da edição de 2020 do Festival do Crato e da 36.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato. É uma decisão difícil, em tempos difíceis, mas que se revela da maior importância face à batalha que o mundo inteiro está a enfrentar".

